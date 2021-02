Torino-Sassuolo è a rischio rinvio, le ultime novità (Di martedì 23 febbraio 2021) Nel pomeriggio si sono intensificate le voci su un possibile rinvio della partita tra Torino e Sassuolo, in programma per venerdì 26 febbraio. Infatti Torino-Sassuolo è a rischio rinvio dopo che l’ASL di Torino ha bloccato l’allenamento della squadra granata per il focolaio di positivi al Covid all’interno della squadra granata. Di seguito le novità odierne sulla situazione della squadra piemontese. Torino-Sassuolo E’ A rischio rinvio? Secondo molti addetti ai lavori è già sicuro, ma in realtà Torino-Sassuolo è a rischio rinvio ma non ancora rinviata al 100%. Il tutto nasce con la decisione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 febbraio 2021) Nel pomeriggio si sono intensificate le voci su un possibiledella partita tra, in programma per venerdì 26 febbraio. Infattiè adopo che l’ASL diha bloccato l’allenamento della squadra granata per il focolaio di positivi al Covid all’interno della squadra granata. Di seguito leodierne sulla situazione della squadra piemontese.E’ A? Secondo molti addetti ai lavori è già sicuro, ma in realtàè ama non ancora rinviata al 100%. Il tutto nasce con la decisione ...

repubblica : Sei giocatori del Torino positivi al Covid. A rischio la partita di venerdì con il Sassuolo: L'Asl potrebbe decider… - TuttoMercatoWeb : Repubblica - Torino-Sassuolo verrà rinviata: ecco i 4 nuovi positivi. A rischio anche Lazio-Torino - marcoconterio : ?? Per Repubblica ai 3 positivi del #Torino che non hanno preso parte alla trasferta di Cagliari gli esami di ieri,… - 1canalesport : Focolaio Covid tra i granata, Torino-Sassuolo verso il rinvio - PianetaMilan : Focolaio #Covid in casa #Torino: a rischio il match col #Sassuolo. Ecco i nomi dei positivi -