Torino-Sassuolo a rischio rinvio? Ecco cosa dice il regolamento della Lega (Di martedì 23 febbraio 2021) Torino-Sassuolo è a rischio rinvio. La partita, che dovrebbe aprire la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, è in programma venerdì 26 febbraio alle ore 20:45 ma a questo punto il regolare svolgimento dell'incontro è messo a repentaglio dal focolaio Covid sviluppatosi all'interno del gruppo squadra granata che ha costretto a sospendere momentaneamente gli allenamenti. Ma andiamo a vedere cosa dice il regolamento regolamento – Qualora uno o più giocatori della stessa squadra risultassero positivi al coronavirus, la gara sarà disputata purché il club in questione abbia almeno 13 calciatori disponibili, di cui almeno un portiere, e a condizione che gli stessi risultino negativi ai tamponi effettuati prima del ...

