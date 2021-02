Torino, Roma e Bari insieme per un grande festival dei libri (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – Le manifestazioni letterarie ‘Portici di carta’ (Torino), ‘Libri Come’ (Roma) e ‘Lungomare di libri’ (Bari) hanno deciso di unirsi per dare vita a un grande festival che si svolgerà dal 21 al 23 maggio. Le rassegne manterranno la propria identità e i rispettivi palinsesti, ma uniranno le forze per realizzare una programmazione condivisa, con formule ibride tra digitale e presenza, compatibilmente con l’andamento della pandemia. Leggi su dire (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – Le manifestazioni letterarie ‘Portici di carta’ (Torino), ‘Libri Come’ (Roma) e ‘Lungomare di libri’ (Bari) hanno deciso di unirsi per dare vita a un grande festival che si svolgerà dal 21 al 23 maggio. Le rassegne manterranno la propria identità e i rispettivi palinsesti, ma uniranno le forze per realizzare una programmazione condivisa, con formule ibride tra digitale e presenza, compatibilmente con l’andamento della pandemia.

