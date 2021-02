Torino, nuovi casi di Covid-19: sospeso l’allenamento odierno in attesa di ulteriori controlli. I dettagli (Di martedì 23 febbraio 2021) sospeso l'allenamento odierno del Torino.Il Covid-19 non dà tregua al Torino. La società granata, dopo i casi di positività resi noti nei giorni scorsi, ha comunicato la sospesione dell'allenamento odierno su indicazione della ASL dopo che sarebbero stati riscontrati ulteriori casi di contagio."In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori ... Leggi su mediagol (Di martedì 23 febbraio 2021)l'allenamentodel.Il-19 non dà tregua al. La società granata, dopo idi positività resi noti nei giorni scorsi, ha comunicato la sospesione dell'allenamentosu indicazione della ASL dopo che sarebbero stati riscontratidi contagio."In relazione alla situazione contingente, relativa adi positività al19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente ilFootball Club comunica cheindi...

