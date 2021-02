Torino, arrestato il boss Salvatore Ercolano: si cucì la bocca con una spillatrice (Di martedì 23 febbraio 2021) A Torino è stato arrestato il boss Salvatore Ercolano, che al maxi-processo di Palermo si cucì la bocca con una spillatrice. I Carabinieri di Torino hanno arrestato un uomo, Salvatore Ercolano, detto Turi, di 71 anni. L’uomo è uno degli storici esponenti di Cosa Nostra, fermato dalle forze dell’ordine in quanto girava armato di pistola. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 febbraio 2021) Aè statoil, che al maxi-processo di Palermo silacon una. I Carabinieri dihannoun uomo,, detto Turi, di 71 anni. L’uomo è uno degli storici esponenti di Cosa Nostra, fermato dalle forze dell’ordine in quanto girava armato di pistola. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : Una studentessa ventenne è ricoverata in rianimazione all'ospedale Molinette di Torino per le coltellate al torace,… - Agenzia_Ansa : Una studentessa ventenne di origini greche è in prognosi riservata all'ospedale Mauriziano di Torino dove è stata r… - gabrypez1 : RT @rep_torino: Arrestato a Torino il boss mafioso che si era cucito la bocca al maxiprocesso di Falcone [di Carlotta Rocci] [aggiornamento… - StampaTorino : Arrestato a Torino il boss che si cucì la bocca al maxiprocesso istruito da Falcone - sulsitodisimone : RT @quotidianopiem: Arrestato a Torino il boss di Cosa Nostra Turi Ercolano -