Torino | allenamento sospeso per il contagio Covid

Ultime Notizie dalla rete : Torino allenamento

... non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell'Autorità sanitaria locale competente ilFootball Club comunica che l'odierno è sospeso in attesa di ulteriori ...Tutte le notizie sulla squadraIl Torino sospende l'allenamento odierno e annuncia ulteriori contagi da Covid-19. Il comunicato ufficiale del club.Il Torino ha comunicato la sospensione dell'allenamento su indicazione della ASL per ulteriori casi di positività al Covid-19.