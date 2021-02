Torino | allenamento sospeso | ipotesi nuovi casi Covid

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ilhal’odierno a causa di possibilicontagi da-19 Ilancora nella morsa del-19. Dopo i tredella scorsa settimana, i positivi potrebbero non essersi fermati. I granata si sono trovati costretti a sospendere l’odierno, come comunicato in una nota ufficiale. «In relazione alla situazione contingente, relativa a ulterioridi positività al19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente ilFootball Club comunica che l’odierno èin attesa di ulteriori controlli». Leggi su Calcionews24.com

ProfidiAndrea : ?? Focolaio #COVID19 nel #Torino, nuovi casi e allenamento sospeso ?? Tre, finora, i giocatori positivi: Buongiorno,… - cmdotcom : #Torino, UFFICIALE: nuovi casi di Covid, si teme un focolaio. Annullato l'allenamento - internewsit : Covid, Torino sospende allenamento di oggi in attesa di ulteriori controlli - - MatteoDG93 : Da monitorare la situazione #Torino: diverse positività al #COVID19 e allenamento sospeso. A dieci il club può chie… - italiaserait : Torino, sospeso l’allenamento odierno: diversi casi Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Torino allenamento

Ilha sospeso l'odierno a causa di possibili nuovi contagi da Covid - 19 Ilancora nella morsa del Covid - 19. Dopo i tre casi della scorsa settimana, i positivi potrebbero non ...... non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell'Autorità sanitaria locale competente ilFootball Club comunica che l'odierno è sospeso in attesa di ulteriori ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Il Torino, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato che “in relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori ..."In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell'Autorità sanitaria locale competente il ...