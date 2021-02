Tommaso Zorzi chiede l’orientamento sessuale di Rosalinda Cannavò: “Sono affari miei!” – VIDEO (Di martedì 23 febbraio 2021) Rosalinda Cannavò, dopo aver affermato che Dayane Mello avrebbe voluto farla fidanzare con suo fratello Juliano, ha voluto chiedere con lei scegliendo la stanza blu per passare la notte. E così, chiacchierando con il resto degli inquilini, Tommaso Zorzi le ha chiesto il suo orientamento sessuale. Tommaso Zorzi a Rosalinda: “sei etero o bisessuale?” C’è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 23 febbraio 2021), dopo aver affermato che Dayane Mello avrebbe voluto farla fidanzare con suo fratello Juliano, ha volutore con lei scegliendo la stanza blu per passare la notte. E così, chiacchierando con il resto degli inquilini,le ha chiesto il suo orientamento: “sei etero o bi?” C’è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - fanpage : Tommaso Zorzi, un predestinato della tv italiana. Porta il suo GF Vip Late Show a gareggiare con le maggiori reti… - vojcehar : RT @coddlemeniall: Tommaso Zorzi che è andato contro Platinette rischiando di rovinarsi il futuro per difendere i diritti della lgbt+ e voi… - anitram39126789 : RT @etakuIIat: ma dov’erano i moralisti che non seguono il programma quando la mello ha davvero fatto discorsi bifobici? non vi è arrivata… -