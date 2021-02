Tokyo 2021, ‘bolla’ nel villaggio olimpico, si lavora per la cerimonia d’apertura (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono sempre molte le valutazioni e anche le speculazioni circa l’inizio delle Olimpiadi di Tokyo, previsto il 23 luglio. L’emergenza sanitaria è una criticità di non poco conto e le notizie che arrivano dal Giappone, relative a una contrarietà dei giapponesi, non alimentano di sicuro l’ottimismo. Tuttavia, da parte del Comitato organizzatore locale si è sempre portata avanti l’idea di dar seguito al progetto con estrema determinazione. Una visione condivisa anche dal Comitato olimpico spagnolo, che per bocca del suo rappresentante Alejandro Blanco, si è espresso in maniera molto favorevole circa il rispetto delle scadenze. Parlando all’Università di Murcia (Spagna), Blanco ha rivelato alcuni particolari sulle regole da seguire. Si sta infatti lavorando per fare in modo che il villaggio olimpico sia una ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono sempre molte le valutazioni e anche le speculazioni circa l’inizio delle Olimpiadi di, previsto il 23 luglio. L’emergenza sanitaria è una criticità di non poco conto e le notizie che arrivano dal Giappone, relative a una contrarietà dei giapponesi, non alimentano di sicuro l’ottimismo. Tuttavia, da parte del Comitato organizzatore locale si è sempre portata avanti l’idea di dar seguito al progetto con estrema determinazione. Una visione condivisa anche dal Comitatospagnolo, che per bocca del suo rappresentante Alejandro Blanco, si è espresso in maniera molto favorevole circa il rispetto delle scadenze. Parlando all’Università di Murcia (Spagna), Blanco ha rivelato alcuni particolari sulle regole da seguire. Si sta infattindo per fare in modo che ilsia una ...

Agenzia_Ansa : Atletica: Larissa Iapichino salta 6.91, eguaglia la madre Fiona May. A 18 anni fa misura per Tokyo, è record mondia… - Agenzia_Ansa : Niente Giochi di Tokyo per Alex #Schwazer. Per World Athletics non potrà gareggiare fino al 2024, anno in cui scad… - LiaCapizzi : Felice ma frastornato Alex Schwazer: 'Ho lottato così tanto che devo metabolizzare'. Dal sogno di Tokyo ad una sen… - AkibaGamers : #Tokyo si prepara a salutare un'altra sala giochi: stavolta a farne le spese è stata la #TaitoStation di Nishi Shin… - cicillo5 : RT @atleticaitalia: #atletica ?il VIDEO del clamoroso 6,91 di Larissa Iapichino ad Ancona, RECORD DEL MONDO under 20 indoor del salto in lu… -