Tiro a volo: il ranking maschile nel trap. Italia, aggrappata a Mauro De Filippis (Di martedì 23 febbraio 2021) La Coppa del Mondo 2021 di Tiro a volo sta per partire. In quel de Il Cairo è tutto pronto per il primo appuntamento di una stagione che dovrebbe vivere, condizionale d’obbligo, il suo culmine con le Olimpiadi di Tokyo 2021. Proprio i Giochi sono l’obiettivo, e non solo, di tutti quegli atleti che non hanno ancora in mano il pass verso il Giappone, ma che nel ranking mondiale vedono una strada per arrivare alla kermesse a Cinque Cerchi. Una situazione delicata, ma che in “Casa Italia” potrebbe rivelarsi vincente, in particolare nel settore del trap maschile dove (gli azzurri attualmente sono a secco) Mauro De Filippis, che non sarà al via del meeting egiziano ma che ci sarà invece nella decisiva tappa di Cdm a Nuova Delhi, dove verranno poi ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) La Coppa del Mondo 2021 dista per partire. In quel de Il Cairo è tutto pronto per il primo appuntamento di una stagione che dovrebbe vivere, condizionale d’obbligo, il suo culmine con le Olimpiadi di Tokyo 2021. Proprio i Giochi sono l’obiettivo, e non solo, di tutti quegli atleti che non hanno ancora in mano il pass verso il Giappone, ma che nelmondiale vedono una strada per arrivare alla kermesse a Cinque Cerchi. Una situazione delicata, ma che in “Casa” potrebbe rivelarsi vincente, in particolare nel settore deldove (gli azzurri attualmente sono a secco)De, che non sarà al via del meeting egiziano ma che ci sarà invece nella decisiva tappa di Cdm a Nuova Delhi, dove verranno poi ...

