Tiger Woods, incidente stradale: il campione operato d'urgenza alle gambe Tiger Woods sarebbe finito fuori strada con la sua macchina dopo averne perso il controllo: il campione di golf è stato portato d'urgenza in ospedale. Tiger Woods è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale: la sua macchina si è capovolta su se stessa dopo che il campione di golf ha perso il controllo della vettura. Tiger è stato trasportato in ospedale per essere operato d'urgenza per fratture multiple alle gambe. I medici hanno dichiarato che non è in pericolo di vita. Secondo le informazioni della polizia locale l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 7 di mattina, ora locale, a Rancho Palos Verdes, una città della Contea di Los Angeles.

