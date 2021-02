Tiger Woods, incidente grave: adesso in ospedale con ferite alle gambe (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tiger Woods, incidente grave: viene ricoverato in ospedale con ferite alle gambe Tiger Woods, vittima di un incidente stradale, adesso è in ospedaleTiger Woods il celebre campione di golf è stato ricoverato in ospedale per via di un incidente avuto con il suo autoveicolo a Los Angeles. Il dipartimento dello sceriffo ha dichiarato che il veicolo viaggiava a velocità elevata, quando si è ribaltato tra Rolling Hills Estates e Ranchos Palos Verdes. Stava viaggiando in direzione Nord, quando si è schiantato ribaltandosi e subendo dei gravi danni alla carrozzeria. Tiger ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 febbraio 2021): viene ricoverato incon, vittima di unstradale,è inil celebre campione di golf è stato ricoverato inper via di unavuto con il suo autoveicolo a Los Angeles. Il dipartimento dello sceriffo ha dichiarato che il veicolo viaggiava a velocità elevata, quando si è ribaltato tra Rolling Hills Estates e Ranchos Palos Verdes. Stava viaggiando in direzione Nord, quando si è schiantato ribaltandosi e subendo dei gravi danni alla carrozzeria....

