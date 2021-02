Tiger Woods, incidente d’auto in California: ha fratture alle gambe (Di martedì 23 febbraio 2021) Erano da poco passate le 7 del mattino a Los Angeles quando Tiger Woods è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il campione di golf ha riportato fratture multiple alle gambe ed è stato sottoposto a un’operazione. https://twitter.com/LASDHQ/status/1364295974961573889 Leggi su vanityfair (Di martedì 23 febbraio 2021) Erano da poco passate le 7 del mattino a Los Angeles quando Tiger Woods è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il campione di golf ha riportato fratture multiple alle gambe ed è stato sottoposto a un’operazione. https://twitter.com/LASDHQ/status/1364295974961573889

