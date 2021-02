Tiger Woods, grave incidente per il golfista (Di martedì 23 febbraio 2021) Tiger Woods, noto golfista americano, è rimasto ferito in un incidente d'auto avvenuto nel corso della mattinata a Los Angeles. Il campione era da solo a bordo del veicolo e non sono state coinvolte altre vetture. Secondo le ultime ricostruzioni provenienti da Oltreoceano, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per tagliare le lamiere dell'auto ed estrarre il golfista dall'auto. A Fox News, l'agente dell'atleta avrebbe dichiarato che il campione di golf sarebbe attualmente in sala operatoria.caption id="attachment 1098723" align="alignnone" width="3644" Tiger Woods, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 23 febbraio 2021), notoamericano, è rimasto ferito in und'auto avvenuto nel corso della mattinata a Los Angeles. Il campione era da solo a bordo del veicolo e non sono state coinvolte altre vetture. Secondo le ultime ricostruzioni provenienti da Oltreoceano, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per tagliare le lamiere dell'auto ed estrarre ildall'auto. A Fox News, l'agente dell'atleta avrebbe dichiarato che il campione di golf sarebbe attualmente in sala operatoria.caption id="attachment 1098723" align="alignnone" width="3644", getty/caption ITA Sport Press.

