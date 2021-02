Tiger Woods, grave incidente d’auto: operato d’urgenza alle gambe (Di martedì 23 febbraio 2021) Il campione di golf è rimasto coinvolto in un brutto scontro automobilistico ed è stato trasportato in ambulanza in ospedale in seguito alle ferite riportate L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 23 febbraio 2021) Il campione di golf è rimasto coinvolto in un brutto scontro automobilistico ed è stato trasportato in ambulanza in ospedale in seguitoferite riportate L'articolo proviene da Gossip e Tv.

