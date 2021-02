The Mandalorian: ecco l’action figure di Boba Fett by Hot Toys (Di martedì 23 febbraio 2021) Da Hot Toys arriva la nuova action figure di Boba Fett, il cacciatore di taglie, così come lo vediamo nella serie TV Star Wars: The Mandalorian L’articolo conterrà spoiler sulla seconda stagione di The Mandalorian Il cacciatore di taglie più famoso dell’universo (di Star Wars) sta per arrivare in versione action figure. Dopo il successo ricevuto dall’ultima stagione della serie TV “The Mandalorian”, nella quale Boba Fett fa ritorno, Hot Toys è lieta di annunciare ben due versioni del personaggio in scala 1/6. Mentre la versione normale rappresenterà Boba Fett con indosso la sua armatura malridotta, così come lo vediamo nel capitolo 14 della serie, la versione ... Leggi su tuttotek (Di martedì 23 febbraio 2021) Da Hotarriva la nuova actiondi, il cacciatore di taglie, così come lo vediamo nella serie TV Star Wars: TheL’articolo conterrà spoiler sulla seconda stagione di TheIl cacciatore di taglie più famoso dell’universo (di Star Wars) sta per arrivare in versione action. Dopo il successo ricevuto dall’ultima stagione della serie TV “The”, nella qualefa ritorno, Hotè lieta di annunciare ben due versioni del personaggio in scala 1/6. Mentre la versione normale rappresenteràcon indosso la sua armatura malridotta, così come lo vediamo nel capitolo 14 della serie, la versione ...

