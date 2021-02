Tg Politico Parlamentare, edizione del 23 febbraio 2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) “Siamo addolorati e costernati per questo atto di vigliacca ferocia contro due connazionali impegnati in un’azione di solidarietà nei confronti della popolazione locale”. Con queste parole il presidente della Camera Roberto Fico ha ricordato l’ambasciatore in Congo Luca Attanasio e l’appuntato dei carabinieri Vittorio Iacovacci, uccisi a seguito di un agguato nei pressi della città di Goma. L’aula di Montecitorio ha rispettato un minuto di silenzio. Sulle circostanze della morte riferirà il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Le salme saranno sottoposte ad autopsia al Policlinico Gemelli di Roma. I pm di Roma indagano per sequestro di persona con finalità di terrorismo. DRAGHI RICEVE SALVINI, RIAPERTURE CON GIUDIZIO Leggi su dire (Di martedì 23 febbraio 2021) “Siamo addolorati e costernati per questo atto di vigliacca ferocia contro due connazionali impegnati in un’azione di solidarietà nei confronti della popolazione locale”. Con queste parole il presidente della Camera Roberto Fico ha ricordato l’ambasciatore in Congo Luca Attanasio e l’appuntato dei carabinieri Vittorio Iacovacci, uccisi a seguito di un agguato nei pressi della città di Goma. L’aula di Montecitorio ha rispettato un minuto di silenzio. Sulle circostanze della morte riferirà il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Le salme saranno sottoposte ad autopsia al Policlinico Gemelli di Roma. I pm di Roma indagano per sequestro di persona con finalità di terrorismo. DRAGHI RICEVE SALVINI, RIAPERTURE CON GIUDIZIO

