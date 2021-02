Testo di Dieci di Annalisa al Festival di Sanremo 2021 | l’amore che non si arrende

(Di martedì 23 febbraio 2021) Da oggi è disponibile ildidi, il brano che la cantante presenta aldi. In gara nella categoria dei Campioni,porta al Teatro Ariston il brano inedito, che anticipa il repack del disco Nuda, rilasciato con Warner Music. Nuda10 è il titolo della seconda versione del disco che comprenderà tutte le tracce dell’album Nuda e il pezzo difigura infatti tra i 26 Campioni del 71°della Canzone Italiana con il brano scritto da lei stessa in collaborazione con Davide Simonetta, Paolo Antonacci e D’Amico. Un amore che non siè il grande protagonista deldi ...

Max81T : @NaliOfficial @Davidedwhale voto al testo ovviamente 10 e comunque manca una settimana ???? #Sanremo2021 #dieci - naliaddicted : Buongiornooo stamattina mi sono svegliata e una delle prime cose che ho fatto è stato leggere il testo di “Dieci” d… - naliemma4ever : @NaliOfficial Dopo una notte praticamente insonne piena di ansie e di paure pensieri Ecco il testo di #DIECI… - Annalis26458224 : RT @SonoImprudente: COSA NON É IL TESTO DI #Dieci AMO ALLA FOLLIAAAAA #Nuda10 - naliemma4ever : RT @unastellamarina: La data di uscita dell’album: ? Il preorder e la copia autografata: ? Il testo di dieci: ? Una settima esatta a Sanrem… -

Le dieci tracce che compongono l'album sono il risultato di un'evoluzione stilistica di Franco, sia ...