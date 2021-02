(Di martedì 23 febbraio 2021) Ildedeisembrava chiuso con l’arrivo di Andrea Cerioli e quello di Ilaria Galassi al posto di Daniela Martani, ma così a quanto pare non è. Il portale televisivo TvBlog, infatti, oggi ha snocciolatoal posto dei sopracitati: dopo aver confermato Simone Paciello (alias Awed), Elisa Isoardi, Angela Melillo, Carolina Stramare, Paul Gascoigne, Gilles Rocca, il visconte Ferdinando Guglielmotti, Akash Kumar, Brando Giorgi, Valentina Persia, Vera Gemma, Daniela Martani, Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, ha aggiunto un quartetto di novelli naufraghi. La prima è Francesca Lodo, ex letterina di Passaparola che aveva già sostenuto il provino, mentre glitre sono delle new entry a tutti gli ...

StraNotizie : Terremoto nel cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi: spuntano altri 4 nomi inediti - BITCHYFit : Terremoto nel cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi: spuntano altri 4 nomi inediti

