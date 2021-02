Termini, la vergogna di Roma: "Io, in sedia a rotelle sono sceso così" (Di martedì 23 febbraio 2021) Bloccato sulla banchina della metropolitana, senza possibilità di uscire, a causa dell'ascensore rotto. È accaduto Dario Dongo, utente (e avvocato): per passare dalla linea B, su cui viaggiava, alla A, alla fine altri passeggeri l'hanno dovuto sollevare e trasportare di peso Leggi su repubblica (Di martedì 23 febbraio 2021) Bloccato sulla banchina della metropolitana, senza possibilità di uscire, a causa dell'ascensore rotto. È accaduto Dario Dongo, utente (e avvocato): per passare dalla linea B, su cui viaggiava, alla A, alla fine altri passeggeri l'hanno dovuto sollevare e trasportare di peso

