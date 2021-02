Tenta truffa del pacco ad anziana | 18enne arrestato dai carabinieri

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Avevato ladelda consegnare ad un’, in cambio di unche sarebbe stato ordinato via web dal nipote, ma è stato scoperto dalla figlia dell’, che ha avvertito i. Fabio Palma, 18 anni, del quartiere di San Carlo Arena, già denunciato in passato, ha trovato i militari sotto l’ abitazione della donna, che lo hannosubito dopo aver ricevuto il denaro, 1000 euro, dalla donna. E’ stato messo ai domiciliari in attesa del processo e deve rispondere di. Il giovane aveva telefonato ad una 87 enne spacciandosi per il nipote e le aveva chiesto di farsi consegnare merce ordinata on-line anticipando 1000 euro. Alla telefonata, però, era ...

puntomagazine : Ruba credenziali account bancario e tenta bonifico: denunciato 50enne - #truffa #phishing - NapoliToday : #Cronaca Tenta una truffa a un'anziana ma la donna lo scopre e avvisa i carabinieri - fattidinapoli : Napoli: Tenta la truffa del pacco ad una anziana a Poggioreale ma viene arrestato dopo una c... - - mattinodinapoli : Napoli, tenta la truffa ad un'anziana che avverte i carabinieri; arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Tenta truffa

Il Mattino

... come informa anche la Polizia di Stato , sta circolando un nuovo tentativo diattraverso i ... Per farlo serve, appunto, il codice a sei cifre e l'hackerdi farselo consegnare dall'unica ...... come informa anche la Polizia di Stato , sta circolando un nuovo tentativo di, una vera e ... Per farlo occorre, pertanto, il codice a sei cifre e l hackerdi farselo consegnare dall unica ...Tentata truffa ad anziana. E' stato tratto in arresto un 18 enne di Pianura, per essersi finto nipote di un'anziana signora ...I carabinieri della stazione di Pianura hanno arrestato per truffa aggravata un 18enne del quartiere San Carlo Arena, già noto alle forze dell'ordine. Una 87enne ha ricevuto una telefonata durante la ...