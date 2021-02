Tempesta d’amore | anticipazioni 24 febbraio | la soddisfazione di Ariane

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 23 febbraio 2021) Domani su Rete 4 andrà in onda una nuova puntata della soap opera di origine tedesca,che terrà compagnia ai suoi fedeli telespettatori nella fascia preserale dalle ore 19:35 alle ore 20:30. Quali colpi di scena riserverà il nuovo episodio? Scopriamolo insieme.24Leinerenti alla nuova puntata della soapraccontano cheKalenberg si ritroverà ad essere davvero molto soddisfatta, le prenotazioni in albergo saranno in grande calo. Werner farà di tutto per ostacolare questo problema. L’uomo per arginare il problema organizzerà un raduno di macchine d’epoca, attirando l’attenzione dei clienti abituali. La Calenberg molto ...