Taverna | “Dobbiamo rifondare il M5S Conte può fare il capo politico”

(Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – “Dobbiamo fermarci un attimo, per riflettere. E dobbiamo rifondare il M5S”. Cosi’ la senatrice M5s Paola Taverna al Fatto quotidiano. “Voglio dire- aggiunge- che è il momento di pensare a un nuovo modo di decidere e di stare assieme, per fare sì che non si debba arrivare a situazioni come quella attuale, con due anime contrapposte”.

Adnkronos

Lo afferma in una intervista al Fatto quotidiano la senatrice M5s Paola secondo la quale 'fermarci un attimo, per riflettere. E rifondare il M5S'. Bisogna lavorare, aggiunge,... Alberizzi Intervista - Paola - Il futuro del Movimento "rifondare il M5S. Conte può fare il capo politico" "Questo non è il governo che volevamo. Ma dentro possiamo difendere le ... Così Paola Taverna prova a guardare un po' più in là: "Dobbiamo fermarci un attimo, per riflettere. "Questo non è il governo che volevamo. Ma dentro possiamo difendere le nostre battaglie". Nel Movime ...