Tanto tricolore nel mondo. Per portare pace e solidarietà. L'Italia impegnata in 41 missioni con 8.600 militari. In Africa siamo presenti in 8 Stati, dalla Libia alla Nigeria (Di martedì 23 febbraio 2021) Monusco. Questa la sigla della missione Onu per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo nell'ambito della quale, in occasione di una visita ai programmi di alimentazione scolastica promossi a Rutshuru dal WFP, una delle attività promosse per combattere la fame e la malnutrizione infantile, ieri hanno perso la vita l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. Uno degli innumerevoli impegni umanitari dell'Italia, a cui si aggiungono le 36 missioni internazionali di pace in cui è coinvolto il nostro Paese, cinque delle quali proprio sotto l'egida delle Nazioni Unite. Un attentato compiuto nel parco Nazionale dei Vulcani Virunga, dove negli ultimi 20 anni sono stati uccisi anche quasi 200 ranger. Un dramma consumatosi in un Paese dove operano 37 ONG italiane.

