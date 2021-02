Sull’Iraq e Iran interessi e obiettivi Usa e Nato si incrociano

Leggi su formiche

(Di martedì 23 febbraio 2021) La scorsa settimana il rappresentante diplomatico degli Stati Uniti all’Onu, Richard Mills, ha parlato di Iraq, dell’importanza strategica che la stabilità del Paese ha per la regione e per gliamericani (e occidentali, sebbene non omogenei). Mills parlava a pochi giorni dall’ufficializzazione dell’aumento del contingentenel Paese, arrivato per decisione collettiva presa durante la ministeriale alleata, ma già in discussione da tempo. Tra le parole dell’ambasciatore e l’ufficializzazione del surgec’è stato un attacco missilistico contro una base della coalizione internazionale che combatte l’Is a Erbil, nel Kurdistan iracheno e un altro minore contro l’ambasciata Usa di Baghdad. Quei militari – per lo più occidentali, molti americani ma anche italiani – sono stati attaccati da una milizia sciita ...