Sulla morte di Emanuele Scieri decida il tribunale ordinario | non il giudice militare

(Di martedì 23 febbraio 2021) Sarà la magistratura ordinaria ad occuparsi del processo per l’omicidio di, il parà ucciso a Pisa il 13 settembre 1999. Lo ha deciso la prima sezione penale della Corte di Cassazione, risolvendo così il conflitto di giurisdizione insorto tra ilper le indagini preliminari deldi Roma e ilper le indagini preliminari deldi Pisa.La Corte ha dichiarato la giurisdizione del, disponendo la trasmissione degli atti al Gip deldi Pisa.

Ed è proprio sulla perizia psichiatrica che punta la difesa " rappresentata dall'avvocato Stefano Bertone " per evitare l'ergastolo, pena prevista dal codice per l'omicidio aggravato.