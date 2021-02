(Di martedì 23 febbraio 2021) Da quando ilsi è aggiudicato idi calcio 2022, nel Paese hanno perso la vita6.500 lavoratori migranti provenienti da India, Pakistan, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka. Numeri in realtà sottostimati, perché dal triste conteggio mancano i decessi degli operai provenienti da Filippine, Kenya e altri Paesi che sono grandi bacini diper il Paese del Golfo. È quanto emerge da un’analisi del Guardian, basata su dati raccolti da fonti governative. I risultati indicano che una media di 12 lavoratori migranti provenienti da queste cinque nazioni sonoogni settimana da quella notte del dicembrein cui le strade di Doha erano piene di folle in estasi per la vittoria del. I dati provenienti da India, Bangladesh, Nepal e Sri Lanka ...

HuffPostItalia : Sui Mondiali del Qatar il sangue della manodopera migrante: oltre 6.500 morti dal 2010 - pap1pap : RT @HuffPostItalia: Sui Mondiali del Qatar il sangue della manodopera migrante: oltre 6.500 morti dal 2010 - magicamirta : RT @HuffPostItalia: Sui Mondiali del Qatar il sangue della manodopera migrante: oltre 6.500 morti dal 2010 - emobranco : RT @HuffPostItalia: Sui Mondiali del Qatar il sangue della manodopera migrante: oltre 6.500 morti dal 2010 - LuigiPalumbo_ : RT @HuffPostItalia: Sui Mondiali del Qatar il sangue della manodopera migrante: oltre 6.500 morti dal 2010 -

Ultime Notizie dalla rete : Sui Mondiali

L'HuffPost

... pubblicatosocial in inglese ed italiano, a conclusione di una serata convulsa e straniante: ... che ha compiuto 60 anni il 23 gennaio scorso, ha vinto due titolinella classe 125 e ora è ...Dopo quattro anni di assenza dalla Nazionale, Azelio Vicini lo convoca per idel '90, in ... una Coppa delle Coppe ed un indimenticabile scudetto., mentre noi ti aspettiamo ancoracampi ...L'analisi del Guardian sul costo umano delle costruzioni per Qatar 2022: una carneficina lunga dieci anni. Famiglie lasciate senza risposte né soldi ...Da ilgiorno.it BRESCIA BOOM DI CONTAGI Il Coronavirus torna a colpire duro nel Bresciano. La provincia è la seconda più flagellata in Italia per nuovi contagi – peggio di Milano, e dietro solo a Roma ...