Successo per le fiction napoletane, il Commissario Ricciardi sfiora i 6 milioni. Flop GF Vip (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Grande Successo per la fiction ‘Il Commissario Ricciardi‘ con Lino Guanciale che nella serata di ieri, lunedì 22 febbraio 2021, su Rai1 ha conquistato 5.816.000 spettatori pari al 23.88% di share. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.07 – Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.572.000 spettatori pari al 20.68% di share (GF Vip Night della durata di 10 minuti: 1.766.000 – 31.3%). Su Rai2 TG2 Post ha interessato 667.000 spettatori pari al 2.46% di share. A seguire – dalle 22.30 – un episodio di 9-1-1 segna 239.000 spettatori pari all’1.03%. Su Italia 1 The Transporter Legacy ha intrattenuto 1.419.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.339.000 spettatori pari ad uno share del 5.32% (presentazione di 12 minuti: 1.026.000 – 3.68%). Su ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Grandeper la‘Il‘ con Lino Guanciale che nella serata di ieri, lunedì 22 febbraio 2021, su Rai1 ha conquistato 5.816.000 spettatori pari al 23.88% di share. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.07 – Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.572.000 spettatori pari al 20.68% di share (GF Vip Night della durata di 10 minuti: 1.766.000 – 31.3%). Su Rai2 TG2 Post ha interessato 667.000 spettatori pari al 2.46% di share. A seguire – dalle 22.30 – un episodio di 9-1-1 segna 239.000 spettatori pari all’1.03%. Su Italia 1 The Transporter Legacy ha intrattenuto 1.419.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.339.000 spettatori pari ad uno share del 5.32% (presentazione di 12 minuti: 1.026.000 – 3.68%). Su ...

fattoquotidiano : DRAGHI COPIA GIAVAZZI Una ricostruzione ufficiale di che cosa sia successo non c’è. La struttura di comunicazione d… - MatteoRichetti : Clara Ceccarelli aveva pagato il suo funerale due settimane prima di essere accoltellata dall’ex-fidanzato. Sapeva… - ItaliaViva : L'Italia è di gran lunga il primo beneficiario del Recovery, con 209 miliardi di euro. Anche per questo, sarebbe st… - MartyConLaY : Lo schifo che provo per quello che è successo stanotte supera il limite. È inaccettabile quello che è accaduto e la… - P0ETAURBAN0 : Ecco cosa è successo ieri a Grace on your Dash, le è arrivata la solita box con dei prodotti dentro. Puntualmente… -

Ultime Notizie dalla rete : Successo per Mamoru Hosoda è tornato: il teaser trailer di Belle ... speriamo - con un film che si intitola Belle , la cui uscita è prevista per l'estate in Giappone e ... e che sono stato in grado di rendere una realtà grazie al successo dei miei lavori precedenti. Nel ...

Tesmec, risultati preliminari confermano guidance 2020 ... che abbiamo chiuso con successo durante il quarto trimestre dell'anno. Il livello del nostro backlog ci consente di affrontare il 2021 positivamente , avendo a disposizione mezzi e risorse per far ...

'Facciamo luce sul teatro': successo per l'iniziativa. Una settantina i partecipanti Cremonaoggi Stargirl: il film Disney+ avrà un sequel Dopo all'enorme successo del film Stargirl, Disney è ora al lavoro su un sequel! Protagonista la giovane Grace VanderWaal.

Whatsapp e privacy: cosa cambia se non si accettano le modifiche disponibili dal 15 marzo? Whatsapp e privacy: cosa cambia se non si accettano le modifiche disponibili dal 15 marzo al 15 maggio? Opportunità e alternative.

... speriamo - con un film che si intitola Belle , la cui uscita è previstal'estate in Giappone e ... e che sono stato in grado di rendere una realtà grazie aldei miei lavori precedenti. Nel ...... che abbiamo chiuso condurante il quarto trimestre dell'anno. Il livello del nostro backlog ci consente di affrontare il 2021 positivamente , avendo a disposizione mezzi e risorsefar ...Dopo all'enorme successo del film Stargirl, Disney è ora al lavoro su un sequel! Protagonista la giovane Grace VanderWaal.Whatsapp e privacy: cosa cambia se non si accettano le modifiche disponibili dal 15 marzo al 15 maggio? Opportunità e alternative.