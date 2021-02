Stuprava la figlia 13enne mentre la moglie era a lavoro La piccola è rimasta incinta | condannato

(Di martedì 23 febbraio 2021) Una ragazza minorenne, stuprata ripetutamente dal proprio padre per circa un anno e mezzo, a seguito delle violenze, eraanchedel genitore. Ma la sua orribile storia si chiude con una buona notizia. L’uomo è statodefinitivamente: dovrà scontare 15 anni in carcere e risarcirla con 60mila euro. Un caso tristemente simile, anche per la giovane età della vittima, a quello che si è consumato a Vercelli negli scorsi mesi. Violenze sullaIl 1° febbraio il Tribunale Superiore di Murcia, in Spagna, ha confermato definitivamente la condanna dello scorso novembre a 15 anni di carcere, 6 anni di libertà vigilata e una multa di 60mila euro nei confronti di un uomo che ha abusato sessualmente di suaminorenne. La vicenda ha sconvolto la ...

Ultime Notizie dalla rete : Stuprava figlia

Madonie Press

