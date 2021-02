Studenti italiani in mobilità Internazionale all’Estero: scarica protocollo per la mobilità transazionale (Di martedì 23 febbraio 2021) Nell’ultimo decennio i nuovi scenari socio-?educativi hanno evidenziato profondi cambiamenti grazie anche a scelte di dirigenti e docenti che pongono la dimensione Internazionale al centro dei curricoli scolastici e dei percorsi formativi. Il processo di Internazionalizzazione è stato caratterizzato da un costante incremento di progetti di partenariato, gemellaggi, attività di scambio, visite e soggiorni di studio, stage formativi all’Estero, esperienze di studio e di formazione di pochi mesi o di un intero anno scolastico sia in Europa sia in altri Paesi, rendendo il fenomeno della mobilità studentesca parte integrante dei percorsi di istruzione e formazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 febbraio 2021) Nell’ultimo decennio i nuovi scenari socio-?educativi hanno evidenziato profondi cambiamenti grazie anche a scelte di dirigenti e docenti che pongono la dimensioneal centro dei curricoli scolastici e dei percorsi formativi. Il processo di Internazionalizzazione è stato caratterizzato da un costante incremento di progetti di partenariato, gemellaggi, attività di scambio, visite e soggiorni di studio, stage formativi, esperienze di studio e di formazione di pochi mesi o di un intero anno scolastico sia in Europa sia in altri Paesi, rendendo il fenomeno dellastudentesca parte integrante dei percorsi di istruzione e formazione. L'articolo .

