Stroncato da un malore, Jesi e la Vallesina piangono la morte dell'avvocato Serrini (Di martedì 23 febbraio 2021) Jesi - E' morto nella notte presso la propria abitazione di Jesi a 67 anni l'avvocato Cesare Serrini, figura molto nota non solo in città ma in tutto il comprensorio della Vallesina. Un impegno ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 23 febbraio 2021)- E' morto nella notte presso la propria abitazione dia 67 anni l'Cesare, figura molto nota non solo in città ma in tutto il comprensorio. Un impegno ...

zazoomblog : Ex dipendente comunale stroncato da un malore in casa geometra muore a 66 anni - #dipendente #comunale #stroncato - StampaCuneo : Ex presidente del Rotary di Bra stroncato da un malore dopo una giornata in montagna - Teleradiopace : Lutto a Leivi: è mancato Luciano Benvenuto, stroncato da un malore a 55 anni - immediatonet : ??Stroncato da malore, muore il videomaker foggiano Antonio L’Erario. Inutili i soccorsi -

Ultime Notizie dalla rete : Stroncato malore Stroncato da un malore, Jesi e la Vallesina piangono la morte dell'avvocato Serrini Figura conosciuta e anche molto stimata in città è stato colto da un malore nel cuore della notte. APPROFONDIMENTI JESI Il sindaco positivo al Covid: 'Anche alcuni collaboratori....

Infarto sotto al Forte di Orino, escursionista gravissimo Invece il suo corpo non ha retto allo sforzo ed è stato stroncato da un infarto: ora è ricoverato ... All'uomo, 65 anni , mancavano pochi tornanti per arrivare in cima quando ha accusato un malore. Le ...

Operaio stroncato da un malore in cantiere Il Resto del Carlino Stroncato da un malore, Jesi e la Vallesina piangono la morte dell'avvocato Serrini JESI - E' morto nella notte presso la propria abitazione di Jesi a 67 anni l’avvocato Cesare Serrini, figura molto nota non solo in città ma in tutto il comprensorio ...

Un pomeriggio di dolore Domani l’addio al surfista •• Da ieri i parenti e gli amici hanno iniziato un pellegrinaggio di dolore nella sala del commiato delle onoranze funebri Sacchi,... Scopri di più ...

Figura conosciuta e anche molto stimata in città è stato colto da unnel cuore della notte. APPROFONDIMENTI JESI Il sindaco positivo al Covid: 'Anche alcuni collaboratori....Invece il suo corpo non ha retto allo sforzo ed è statoda un infarto: ora è ricoverato ... All'uomo, 65 anni , mancavano pochi tornanti per arrivare in cima quando ha accusato un. Le ...JESI - E' morto nella notte presso la propria abitazione di Jesi a 67 anni l’avvocato Cesare Serrini, figura molto nota non solo in città ma in tutto il comprensorio ...•• Da ieri i parenti e gli amici hanno iniziato un pellegrinaggio di dolore nella sala del commiato delle onoranze funebri Sacchi,... Scopri di più ...