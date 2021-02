Stella Rossa-Milan: L’Uefa indaga sugli insulti razzisti rivolti a Ibrahimovic (Di martedì 23 febbraio 2021) Le ultime notizie sul Milan: L'Uefa ha iniziato un'indagine riguardo gli insulti razzisti dei tifosi della Stella Rossa nei confronti di Ibrahimovic Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 23 febbraio 2021) Le ultime notizie sul: L'Uefa ha iniziato un'indagine riguardo glidei tifosi dellanei confronti diPianeta

acmilan : #ACMFKCZ: Focus. Regroup. The #UEL awaits ?? Concentrati. Uniti. Si inizia a preparare la sfida con la Stella Rossa… - PietroMazzara : La #Uefa ha aperto un’indagine disciplinare su quanto accaduto una settimana fa al Marakana. Non specificato se per… - acmilan : Last time we faced ’em in Belgrade...we all remember how that 2006/07 #UCL campaign ended ?? L’ultima volta a Belg… - CMercatoNews : ?? #StellaRossaMilan, UFFICIALE: la #Uefa apre un fascicolo su quanto avvenuto nel match di #EuropaLeague - sportli26181512 : Milan, Leao trequartista contro la Stella Rossa: Il Milan andrà all'assalto della Stella Rossa con Rafael Leao. Il… -