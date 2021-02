Stella Rossa-Milan, la Uefa apre un’inchiesta sugli insulti a Ibra (Di martedì 23 febbraio 2021) Non sono bastate le scuse da parte del club serbo, la Uefa vuole far luce sui fatti accaduti e ha aperto un’inchiesta In Italia da un anno esatto gli stadi sono vuoti a causa delle regole anti-Covid, ma nel resto d’Europa c’è chi ha deciso di adottare soluzioni diverse. E’ il caso dei paesi dell’est come la Serbia che ha riaperto, seppur in modo limitato, gli stadi ad alcuni tifosi. Proprio in Serbia una settimana fa si è giocata la gara d’andata dei sedicesimi di Europa League, Stella Rossa-Milan. Il match che è terminato 2-2, sulla carta si è svolto a porte chiuse ma il club di Belgrado ha deciso di far sedere sugli spalti alcuni “ospiti”. Ospiti che erano a tutti gli effetti tifosi della Stella Rossa che hanno supportato la squadra durante ... Leggi su zon (Di martedì 23 febbraio 2021) Non sono bastate le scuse da parte del club serbo, lavuole far luce sui fatti accaduti e ha apertoIn Italia da un anno esatto gli stadi sono vuoti a causa delle regole anti-Covid, ma nel resto d’Europa c’è chi ha deciso di adottare soluzioni diverse. E’ il caso dei paesi dell’est come la Serbia che ha riaperto, seppur in modo limitato, gli stadi ad alcuni tifosi. Proprio in Serbia una settimana fa si è giocata la gara d’andata dei sedicesimi di Europa League,. Il match che è terminato 2-2, sulla carta si è svolto a porte chiuse ma il club di Belgrado ha deciso di far sederespalti alcuni “ospiti”. Ospiti che erano a tutti gli effetti tifosi dellache hanno supportato la squadra durante ...

