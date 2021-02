Stella Rossa-Milan, insulti razzisti contro Ibrahimovic: UEFA apre inchiesta (Di martedì 23 febbraio 2021) Zlatan Ibrahimovic vittima di insulti da parte di alcuni tifosi della Stella Rossa nel corso del match di Europa League giocato dal Milan. La UEFA, a causa di epiteti razzisti provenienti dalla tifoseria serba, ha così aperto un’inchiesta che potrebbe costare grosso al club di Belgrado nelle prossime settimane. Non sono bastate le scuse del club: “La Stella Rossa condanna nella maniera più ferma le frasi offensive nei riguardi di Zlatan Ibrahimovic. Come società abbiamo fatto di tutto affinché l’organizzazione dell’incontro fosse al livello di due grandi squadre, e non consentiremo che un singolo primitivo getti una macchia sulla tradizionale ospitalità del nostro Paese e del nostro ... Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) Zlatanvittima dida parte di alcuni tifosi dellanel corso del match di Europa League giocato dal. La, a causa di epitetiprovenienti dalla tifoseria serba, ha così aperto un’che potrebbe costare grosso al club di Belgrado nelle prossime settimane. Non sono bastate le scuse del club: “Lacondanna nella maniera più ferma le frasi offensive nei riguardi di Zlatan. Come società abbiamo fatto di tutto affinché l’organizzazione dell’infosse al livello di due grandi squadre, e non consentiremo che un singolo primitivo getti una macchia sulla tradizionale ospitalità del nostro Paese e del nostro ...

