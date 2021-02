Stazione Termini da incubo: disabile portato a spalla perché gli ascensori sono fuori uso (Di martedì 23 febbraio 2021) Tanto che, come ricorda Roma Today, Atac, l'azienda dei trasporti capitolina, è stata costretta a risarcire con mille euro un passeggero rimasto bloccato per oltre un'ora nei tunnel in due occasioni, ... Leggi su it.sputniknews (Di martedì 23 febbraio 2021) Tanto che, come ricorda Roma Today, Atac, l'azienda dei trasporti capitolina, è stata costretta a risarcire con mille euro un passeggero rimasto bloccato per oltre un'ora nei tunnel in due occasioni, ...

Ultime Notizie dalla rete : Stazione Termini Stazione Termini da incubo: disabile portato a spalla perché gli ascensori sono fuori uso Le immagini della carrozzina portata a spalla sulle scale che portano ai tunnel della Stazione Termini, fanno male al cuore. Atto vandalico Metro A Roma, ed è subito blocco della linea Non è la prima ...

Termini, Bonafoni: ‘La principale stazione della città escludente e inaccessibile. Sostegno alla denuncia di Dongo’ “Trovo incredibile e gravissimo quanto successo ieri all’avvocato Dario Dongo. Come ha raccontato lui stesso c’è voluto il contributo di persone di buona volontà che hanno sollevato la sua carrozzina, ...

