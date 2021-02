Stasera tutto è possibile streaming e diretta tv | dove vedere la quinta puntata

(Di martedì 23 febbraio 2021)2021tv:laQuesta sera, martedì 23 febbraio 2021, su Rai 2 dalle ore 21,20 va in onda ladi, il popolare show condotto da Stefano De Martino e giunto alla sesta edizione. Ospiti fissi del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà le imitazioni dei suoi personaggi più celebri. In ognuna delle otto puntate previste si alterneranno poi altri ospiti vip per sfidarsi e mettersi alla prova nei giochi divertenti che caratterizzano la trasmissione.la ...

... per quale motivo? Il conduttore ha spiegato tutto in maniera piuttosto chiara: In quest'ultima ... 2021 Ma solo o fino alla fine? Quindi un late show veloce e sabato sera ci fate chiudere l'... Dopo una settimana di pausa torna martedì 23 febbraio è possibile , lo show di prima serata di Rai2 che anche quest'anno, con un'edizione del tutto particolare e le ovvie limitazioni per il fattore Coronavirus, sta riscuotendo enorme ...