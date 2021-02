Star su Disney plus, il catalogo e le serie original italiane (Di martedì 23 febbraio 2021) Per gli abbonati di Disney +, già oltre i 95 milioni nel mondo, oggi è un giorno ricco di novità. All'apertura della home, infatti, accanto a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, troveranno anche il brand Star, ricco di nuove serie tv e con alcuni titoli original in sviluppo (anche italiani). La scelta si amplia, ma non solo: si fa più adulta. Star infatti atterra su Disney + per garantire ancora maggiore intrattenimento al pubblico over 16. Anche per questo, con esso, arriva un nuovo parental control, che permetterà di mettere sotto pin i contenuti meno adatti ai più piccoli che possono comparire nel profilo familiare. Dettaglio importante, la cosa si aggiunge all'attuale profilo per bambini, fornendo una doppia sicurezza. In ... Leggi su gqitalia (Di martedì 23 febbraio 2021) Per gli abbonati di+, già oltre i 95 milioni nel mondo, oggi è un giorno ricco di novità. All'apertura della home, infatti, accanto a, Pixar, Marvel,Wars e National Geographic, troveranno anche il brand, ricco di nuovetv e con alcuni titoliin sviluppo (anche italiani). La scelta si amplia, ma non solo: si fa più adulta.infatti atterra su+ per garantire ancora maggiore intrattenimento al pubblico over 16. Anche per questo, con esso, arriva un nuovo parental control, che permetterà di mettere sotto pin i contenuti meno adatti ai più piccoli che possono comparire nel profilo familiare. Dettaglio importante, la cosa si aggiunge all'attuale profilo per bambini, fornendo una doppia sicurezza. In ...

