Star, oggi su Disney+ il debutto del nuovo canale pensato anche per gli adulti (Di martedì 23 febbraio 2021) Più risate. Più emozioni. Più sorprese. Disney presenta così Star, il nuovo canale disponibile da oggi sulla piattaforma Disney Plus per gli abbonati al servizio streaming on demand. A differenza degli altri brand già inclusi nell’offerta, Star si rivolge anche a un pubblico di adulti, con un catalogo di film e serie TV che strizza l’occhio a un pubblico più maturo. Disney Plus, le novità di Star Fin da oggi saranno disponibili 249 film, 42 serie televisive e 5 Star Original, definizione con cui vengono etichettati i contenuti originali del brand Star. Il suo lancio sarà l’occasione anche per festeggiare il primo anno dall’arrivo di Disney Plus in Europa, quando nel pieno della ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 23 febbraio 2021) Più risate. Più emozioni. Più sorprese. Disney presenta così, ildisponibile dasulla piattaforma Disney Plus per gli abbonati al servizio streaming on demand. A differenza degli altri brand già inclusi nell’offerta,si rivolgea un pubblico di, con un catalogo di film e serie TV che strizza l’occhio a un pubblico più maturo. Disney Plus, le novità diFin dasaranno disponibili 249 film, 42 serie televisive e 5Original, definizione con cui vengono etichettati i contenuti originali del brand. Il suo lancio sarà l’occasioneper festeggiare il primo anno dall’arrivo di Disney Plus in Europa, quando nel pieno della ...

