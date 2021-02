Star, il nuovo brand di intrattenimento da oggi disponibile su Disney+ (Di martedì 23 febbraio 2021) Disney+, la casa esclusiva dello streaming di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, aggiunge ancora più contenuti con l’arrivo del brand Star da oggi all’interno della piattaforma streaming in Australia, Nuova Zelanda, Canada ed Europa. Disney+ con Star incluso ha debuttato oggi a Singapore, il primo Paese a lanciare la piattaforma streaming comprensiva del nuovo brand di intrattenimento. Completamente integrato all’interno di Disney+ in questi Paesi, Star ha una propria sezione dedicata, con una vasta raccolta di intrattenimento che include film, serie TV, documentari e molto altro, insieme a nuovi Star ... Leggi su digital-news (Di martedì 23 febbraio 2021), la casa esclusiva dello streaming di Disney, Pixar, Marvel,Wars e National Geographic, aggiunge ancora più contenuti con l’arrivo deldaall’interno della piattaforma streaming in Australia, Nuova Zelanda, Canada ed Europa.conincluso ha debuttatoa Singapore, il primo Paese a lanciare la piattaforma streaming comprensiva deldi. Completamente integrato all’interno diin questi Paesi,ha una propria sezione dedicata, con una vasta raccolta diche include film, serie TV, documentari e molto altro, insieme a nuovi...

