Star: come funziona la nuova sezione di Disney+? (Di martedì 23 febbraio 2021) come funziona Star, la nuova sezione di Disney+ che sarà disponibile fuori dagli Stati Uniti a partire dal 23 febbraio? Essa nasce per venire incontro alle esigenze del pubblico adulto, desideroso di vedere le produzioni Disney non destinate agli spettatori più giovani (al momento tutti i titoli disponibili sul servizio sono calibrati per non andare oltre quello che negli USA è il visto PG-13, che sconsiglia la visione ai minori di 13 anni senza la supervisione dei genitori). Praticamente Star è l'equivalente europeo di Hulu, con la differenza che non ...

