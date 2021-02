Spotify investe sulla musica in alta qualità

(Di martedì 23 febbraio 2021)alza l’asticella dellaaudio preparandosi a lanciare un nuovo servizio in abbonamento chiamatoHifi. Entro la fine del 2021 il colosso svedese dello streamingle offrirà un servizio streaming basato su tracce audio con compressione lossless (senza perdita di dati), il cui risultato sarà quello di trasmetterecon suoni di eccellente, l’equivalente dell’definizione per le immagini. https://twitter.com//status/1363888981843324930 La notizia è stata annunciata durante un’intervista alla cantante Billie Eilish all’interno dell’evento online di, Stream On. In quell’occasione il colosso dello streaming audio, che contra 345 milioni di utenti attivi al mese di cui 155 milioni ...

