Spostamenti e Regioni | che cosa si può fare e cosa no fino al 27 marzo nelle tre fasce a colori

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il primo decreto sull’emergenza Covid approvato dal governo Draghi, oltre a prorogareal 27il divieto di spostamento tra, vieta le visite a parenti o amici in zona rossa

Il divieto di spostamento tra le, anche gialle, è prorogato fino al 27 marzo . Sono però consentiti gliper "comprovate esigenze" e dunque per motivi di lavoro, salute e urgenza. ...... un decreto - legge che dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverseo Province autonome, "salvi gli...Motivi di lavoro e ragioni di salute: le eccezioni per muoversi tra Regioni. Sì alle uscite entro 30 chilometri dai comuni fino a 5.000 abitanti. No alle trasferte nelle abitazioni affittate dopo il 1 ...Il testo approvato dispone «la prosecuzione fino al 27 marzo, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da ...