Sport sotto choc | la campionesa è stata trovata impiccata

Leggi su howtodofor

(Di martedì 23 febbraio 2021) Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'istruttrice di fitness, 27 anni, aveva fatto ricercare online sull'autolesionismo prima di esserenella sua camera da letto. Jessica Norris aveva inoltre lasciato un biglietto per la nonna che diceva:"Ti amo così tanto, nonnina, e ti sono grata per quello che hai fatto per me. Ma non posso più in grado di affrontare quello che sta succedendo nella mia testa". Sua madre Alanna Norris, che vive in Francia, ha detto: "Jessica ha condotto una vita strutturata e ha lottato quando il lockdown ha significato che non poteva insegnare o prendere parte a gare di pole dance". Il medico legale Prof Alan Walsh ha confermato il decesso per suicidio, comelineato dalla Corte di Bolton. La 27enne viveva con l'amico Brian Crompton da quando erano cominciate le restrizioni ...