Sport | Malagò | ' serve sottosegretario competente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - "Deve essere una persona. Nomi ne leggiamo tantissimi, aspettiamo". Lo dice il presidente del Coni Giovanni, al termine della Giunta nazionale, in merito alche prenderà la delega allo. "Mi pare che questa legislatura abbia più o meno due anni davanti. Se arriva una persona che non conosce la materia per quanto possa avere competenze di alto livello in altri settori, oggettivamente non c'è tempo. E fra meno di cinque mesi siamo a Tokyo, fra meno di undici a Pechino poi ci sono Milano-Cortina e la situazione del Coni", sottolinea