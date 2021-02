Spezia, Nzola nel mirino di due club di Premier: ecco l’offerta (Di martedì 23 febbraio 2021) Spezia, Nzola nel mirino di due club di Premier League: pronti 15 milioni di euro da parte di Fulham e Sundarland Nonostante l’infortunio che l’ha costretto a saltare le utile settimane, M’Bala Nzola è una delle sorprese più positive, insieme al suo Spezia, del campionato di Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sull’attaccante si sarebbe palesato l’interesse di diversi club di Premier League (Fulham e Sunderland) che sarebbero pronti a mettere sul tavolo dei liguri circa 15 milioni di euro per il cartellino del centravanti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021)neldi duediLeague: pronti 15 milioni di euro da parte di Fulham e Sundarland Nonostante l’infortunio che l’ha costretto a saltare le utile settimane, M’Balaè una delle sorprese più positive, insieme al suo, del campionato di Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sull’attaccante si sarebbe palesato l’interesse di diversidiLeague (Fulham e Sunderland) che sarebbero pronti a mettere sul tavolo dei liguri circa 15 milioni di euro per il cartellino del centravanti. Leggi su Calcionews24.com

