Spettacolo | manifestazione di lavoratrici e lavoratori in più di 20 piazze italiane

(Teleborsa) – In più di 20 piazze italiane lavoratrici e lavoratori dello Spettacolo hanno chiesto la convocazione di un Tavolo Interministeriale con la presenza del Ministero del Lavoro, del MEF e del MIBAC per discutere delle misure di sostegno al settore "dopo un anno esatto di precarietà, disoccupazione e totale assenza di prospettive" causate dalle misure restrittive per contenere la diffusione del Covid. "È evidente che la strada dei bonus una tantum non è quella giusta: servono misure di reddito e sostegno strutturali e universali per affrontare una crisi di tale portata. Ricordiamo ancora una volta che lo Spettacolo e la cultura, fra i settori più colpiti, contano centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno bisogno di tutele

