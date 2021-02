speranza ha mentito all'oms? " un'inchiesta del 'guardian' getta ulteriori ombre sul ministro (Di martedì 23 febbraio 2021) roberto speranza meme Da www.leggo.it L'Italia avrebbe mentito sul Covid all'oms. Queste sono le accuse fatte dal 'guardian' online. L'Italia, secondo il giornale, potrebbe aver fuorviato l'Organizzazione mondiale ... Leggi su dagospia (Di martedì 23 febbraio 2021) robertomeme Da www.leggo.it L'Italia avrebbesul Covid all'. Queste sono le accuse fatte dal '' online. L'Italia, secondo il giornale, potrebbe aver fuorviato l'Organizzazione mondiale ...

FrancescoLollo1 : Ha mentito agli italiani, avrebbe nascosto la verità all'Oms e ha fronteggiato in maniera disastrosa la pandemia. L… - salvorocky1983 : RT @FrancescoLollo1: Ha mentito agli italiani, avrebbe nascosto la verità all'Oms e ha fronteggiato in maniera disastrosa la pandemia. La n… - scolari_carlo : RT @Libero_official: Autovalutazione del livello di rischio #Covid falsificata? Secondo il 'The Guardian', sì: 'L'Italia ha mentito', l'inc… - GirolamoNavarra : RT @Libero_official: Autovalutazione del livello di rischio #Covid falsificata? Secondo il 'The Guardian', sì: 'L'Italia ha mentito', l'inc… - Luciana12827144 : RT @Libero_official: Autovalutazione del livello di rischio #Covid falsificata? Secondo il 'The Guardian', sì: 'L'Italia ha mentito', l'inc… -