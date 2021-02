Spagna, 40 anni fa il fallito di Golpe di Antonio Tejero Molina. Il video dell’assalto al Parlamento (Di martedì 23 febbraio 2021) Era il pomeriggio di 40 anni fa quando il colonnello Antonio Tejero Molina tentò il Golpe nella Spagna post-franchista. Il caso, ricordato come 23-F, fu l’ultimo tentativo di colpo di Stato del mondo occidentale. Il fallimento del Golpe, oggi, è stato ricordato con una cerimonia solenne alla Camera spagnola, alla quale ha partecipato, oltre al premier Pedro Sanchez, re Filippo. Gli spari in Parlamento Tejero, alla guida di un gruppo di militari della Guardia civil, fece irruzione nel Congreso de los deputatos, a Madrid, con la sua pistola d’ordinanza in mano intorno alle 18. Il Parlamento si accingeva a investire il nuovo premier, Leopoldo Calvo-Sotelo. «Che nessuno si muova», ordinò il colonnello ai deputati, i quali ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021) Era il pomeriggio di 40fa quando il colonnellotentò ilnellapost-franchista. Il caso, ricordato come 23-F, fu l’ultimo tentativo di colpo di Stato del mondo occidentale. Il fallimento del, oggi, è stato ricordato con una cerimonia solenne alla Camera spagnola, alla quale ha partecipato, oltre al premier Pedro Sanchez, re Filippo. Gli spari in, alla guida di un gruppo di militari della Guardia civil, fece irruzione nel Congreso de los deputatos, a Madrid, con la sua pistola d’ordinanza in mano intorno alle 18. Ilsi accingeva a investire il nuovo premier, Leopoldo Calvo-Sotelo. «Che nessuno si muova», ordinò il colonnello ai deputati, i quali ...

