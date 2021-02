Spaccio di eroina e marijuana | condannato a 7 anni e mezzo Oseghale | il killer di Pamela

romasulweb : Parco Campagna, il giro di eroina scoperto dalle mamme: 25 euro per un 'pezzo' - romatoday : Parco Campagna, il giro di eroina scoperto dalle mamme: 25 euro per un 'pezzo' - pillamaro : (Spaccio di cocaina, eroina e Marijuana: 12 arresti) è stato pubblicato su - CronacheMc : MACERATA - La polizia ha fermato un giovane nigeriano nel rione Marche, dopo che era avvenuta una cessione di droga… - luc_sca : #Sardegna aveva ingerito 11 ovuli di eroina, arrestato, nel titolo '33enne residente a Sassari' , ma è l'ennesimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio eroina

RomaToday

MACERATA -di marijuana ed, Innocent Oseghale condannato a sette anni e sei mesi di reclusione. Assolto dall'accusa di detenzione di 99,6 grammi di. Lo ha deciso ieri il giudice ...... ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione armata finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (in particolare, cocaina e marijuana), ricettazione , detenzione di ...MACERATA - Spaccio di marijuana ed eroina, Innocent Oseghale condannato a sette anni e sei mesi di reclusione. Assolto dall’accusa di detenzione di 99,6 grammi di eroina. Lo ha deciso ieri ...Sette anni e mezzo al nigeriano che sta scontando l’ergastolo per il massacro di Pamela. In due anni affari per oltre 22mila euro ...