Sottosegretari, ci siamo: Amendola in pole, staccati De Luca jr e Valeria Valente

Tempo di lettura: < 1 minuto

siamo al rush finale. Tra stasera o al massimo domattina a palazzo Chigi sarà consegnata la lista dei viceministri e Sottosegretari del primo governo Draghi. Come da tradizione, sono ore concitate e le indiscrezioni si susseguono senza soluzione di continuità. Una riguarda direttamente la Campania e sembra a prova di smentita. Per il Partito Democratico, allora, a spuntarla dovrebbe essere Enzo Amendola, possibile Sottosegretario agli Affari Europei, la stessa delega esercitata fino a qualche settimana fa da ministro nell'esecutivo giallorosso. Decisivo, a quanto pare, il sostegno fornito al politico napoletano da Paolo Gentiloni, commissario europeo all'economia. Con Amendola dentro, resterebbero fuori dal governo sia Valeria ...

